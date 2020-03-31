Врачам, работающим с больными Covid-19, поднимут зарплату на 300% — Зеленский

Врачам, которые работают с больными коронавирусом, поднимут зарплату до 300%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, остальным врачам поднимут зарплату до 200%.

Повышения заработной платы медикам произойдет уже в апреле.

Читайте: Врачи в условиях пандемии коронавируса являются киборгами — Зеленский

— Поскольку большинство украинских больниц заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины, то они получат оттуда полное финансирование. К тому же, мы разработали механизмы дополнительного финансирования врачей – до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% – другим. Врачи сейчас на передовой. Они борются за жизнь украинцев, — сказал Зеленский.

Также президент на селекторном совещании обсудил вопросы доукомплектования штатов областных и городских больниц и достаточного количества госпитальных центров для лечения больных коронавирусом.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что работникам учреждений здравоохранения, которые вовлечены в борьбу против распространения коронавируса, уже с апреля увеличат оплату труда.