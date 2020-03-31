Ляшко задекларировал 1,1 млн грн доходов и землю в Киевской области

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заработал 1 млн 123 тыс. 989 грн в 2019 году.

Об этом стало известно из электронной декларации об имуществе и доходах чиновника.

Заработная плата составила 53 172 грн, гонорары — 640 118 грн, компенсация за сдачу крови — 73 грн.

Также у главного санитарного врача есть доход от предпринимательской деятельности — 430 626 грн.

Его жена за прошлый год задекларировала 80 415 грн доходов.

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На банковских счетах Ляшко хранит 61 тыс. грн и $31 419.

Виктор Ляшко владеет земельным участком в Киевской области.

На его жену записана квартира в 110,9 кв. м в Броварах Киевской области и участок земли.

Кроме того, у заместителя министра есть автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал 234 тыс. грн доходов в электронной декларации. Весь доход Кулебы составила заработная плата.