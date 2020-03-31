Мэр Монастыриска заболел коронавирусом

У городского головы Монастириск Андрея Старуха обнаружили коронавирус.

Об этом чиновник сообщил на своем Facebook.

По его словам, симптомы ОРВИ во время болезни не ощущались.

— Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на Covid 19. Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально. Врачи утверждают, что большинство из нас переживет эту болезнь бессимптомно. Не паникуйте, придерживайтесь карантина, оставайтесь дома. Мы должны ходить на работу, чтобы вы могли остаться дома, — говорится в сообщении Андрея Старухи.

Читайте: Глава Запорожской ОГА Самардак заболел коронавирусом

Также он сообщил, что у заместителя Андрея Гладыша, с которым они вместе сдавали анализы, результат оказался отрицательным.

Две недели Андрей Старух будет находиться на самоизоляции.

— Обязанности не отменяет даже болезнь. Борьба с эпидемией продолжается, эти дни вынужденно дистанционно, — заявил он.

Напомним, 28 марта в Монастыриском районе Тернопольщины коронавирус зарегистрировали у 21 медика. Среди них — 7 врачей, 8 медсестер и 6 младших медсестер.

Фото: Андрій Старух