Мэр Монастыриска заболел коронавирусом

У городского головы Монастириск Андрея Старуха обнаружили коронавирус.
Об этом чиновник сообщил на своем Facebook.
По его словам, симптомы ОРВИ во время болезни не ощущались.
— Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на Covid 19. Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально.
Врачи утверждают, что большинство из нас переживет эту болезнь бессимптомно. Не паникуйте, придерживайтесь карантина, оставайтесь дома. Мы должны ходить на работу, чтобы вы могли остаться дома, — говорится в сообщении Андрея Старухи.
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Также он сообщил, что у заместителя Андрея Гладыша, с которым они вместе сдавали анализы, результат оказался отрицательным.
Две недели Андрей Старух будет находиться на самоизоляции.
— Обязанности не отменяет даже болезнь. Борьба с эпидемией продолжается, эти дни вынужденно дистанционно, — заявил он.
Напомним, 28 марта в Монастыриском районе Тернопольщины коронавирус зарегистрировали у 21 медика. Среди них — 7 врачей, 8 медсестер и 6 младших медсестер.
Фото: Андрій Старух