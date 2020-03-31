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Факты / Украина / Общество

Минздрав будет привлекать ведущих инфекционистов на помощь врачам в регионах

Министерство здравоохранения намерено привлекать  инфекционистов Национальной академии медицинских наук и профильных университетов для помощи врачам на местах в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас отрабатываются механизмы привлечения инфекционистов с областными департаментами здравоохранения, а превентивные меры по борьбе с распространением коронавируса направлены на снижение пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

— Мы не хотим, чтобы в Украине был пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и ввели карантинные меры, которые позволяют растягивать во времени количество случаев коронавирусной болезни.

У нас есть прогнозы, когда ожидать пик, но мы делаем все возможное, чтобы его не было и чтобы мы по примеру Японии прошли с единичными случаями, с которыми наша система справится, — сказал он.

К слову, последние новости о карантине в Украине из-за распространения Covid-19 читайте в онлайне Фактов ICTV.

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