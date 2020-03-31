Минздрав будет привлекать ведущих инфекционистов на помощь врачам в регионах

Министерство здравоохранения намерено привлекать инфекционистов Национальной академии медицинских наук и профильных университетов для помощи врачам на местах в борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас отрабатываются механизмы привлечения инфекционистов с областными департаментами здравоохранения, а превентивные меры по борьбе с распространением коронавируса направлены на снижение пиковой нагрузки на систему здравоохранения.
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— Мы не хотим, чтобы в Украине был пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и ввели карантинные меры, которые позволяют растягивать во времени количество случаев коронавирусной болезни.
У нас есть прогнозы, когда ожидать пик, но мы делаем все возможное, чтобы его не было и чтобы мы по примеру Японии прошли с единичными случаями, с которыми наша система справится, — сказал он.
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