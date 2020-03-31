На Черниговщине подтвердили третий случай коронавируса

В Черниговской области зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

По его словам, больного госпитализировали в Корюковскую центральную районную больницу.

— У госпитализированного в Корюковскую ЦРБ больного лабораторно подтвердили коронавирус. Установлено 12 контактных лиц, все они находятся на самоизоляции, — сообщил он.

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По словам председателя ОГА, Корюковская ЦРБ обеспечена всем необходимым оборудованием и медикаментами.

Напомним, на 22.00 31 марта в Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса, из которых 17 летальных. 10 пациентов выздоровели.