На Covid-19 протестируют всех вернувшихся на Львовщину за последние 14 дней

Во Львовской области до конца текущей недели экспресс-тестирование на коронавирус должны пройти все, кто вернулся из-за границы за две последние недели.

— Вчера четыре бригады работали в Пустомытовском районе провели 70 первых тестирований и ни одного позитивного результата не зафиксировали. Сегодня работа продолжается. Задача – до конца недели протестировать всех, кто вернулся из-за границы за две последние недели, – заместитель главы Львовской ОГА Иван Собко.

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По его словам, к тестированию привлекут медиков из семейных амбулаторий и районных больниц.

Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в Украине зафиксировано 549 случаев инфицирования Covid-19.

Всего зафиксировано 13 смертей. 8 человек уже выздоровели, из них двое детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.