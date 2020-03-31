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Факты / Украина / Общество

В Житомирской области от пневмонии за два месяца умерли 22 человека

В Житомирской области за первые два месяца этого года от пневмонии умерли 22 человека.

Начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик сообщил, что 2 501 человек в области заболел пневмонией за январь/февраль текущего года.

— За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2,2-2,3 тыс. пневмоний, — отметил Суслик.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин сообщил, что в городской больнице №1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией — 4.

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Зато в больницу №2 попал один пациент с пневмонией.

Кроме того, в медучреждениях Житомира пока четверо больных с подозрением на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 22.00 30 марта в Украине 548 подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 13 человек. Всего 8 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Источник: Укринформ

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