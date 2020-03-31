Последствия карантина: что потеряли и чего боятся украинцы

Из-за карантина украинцы несут финансовые убытки. 60% жителей страны назвали один и больше видов финансовых потерь в результате коронавируса.

Согласно результатам всеукраинского национального опроса Info Sapiens, украинцы потеряли:

38% опрошенных — регулярный доход семьи;

16% опрошенных — полный доход;

14% опрошенных — работу;

10% опрошенных — деньги (например, из-за возврата билетов).

Те украинцы, которые потеряли работу, в ближайшее время могут остаться без денег. По данным опроса:

45% опрошенных — утверждают, что им хватит денег только на март;

34% опрошенных — сказали, что финансами обеспечены на март и апрель;

16% опрошенных — отметили, что у них есть финансовая подушка на три и более месяцев.

В такой ситуации 77% украинцев собираются экономить и сберегать. И только 12% готовы тратить больше денег. Например, делать запасы еды или планировать крупные покупки.

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Помимо финансовых убытков, 11% украинцев жаловались на злоупотребления со стороны власти, 8% — на то, что не получили надлежащую медпомощь.

— В общем 69% опрошенных отметили, что их семьи так или иначе пострадали от эпидемии, — говорят в Info Sapiens.

Помимо этого, украинцы поделились своими страхами и опасениями относительно последствий эпидемии. Чего же боятся украинцы:

43% опрошенных — заражения коронавирусом;

34% опрошенных — снижения дохода;

33% опрошенных — непредоставления надлежащей медпомощи;

29% опрошенных — полной потери дохода;

26% опрошенных — неправильных решений власти;

23% опрошенных — потери работы;

7% опрошенных — не боятся никаких последствий эпидемии.

Исследовательское агентство Info Sapiens специализируется на проведении исследований общественной мысли, поведенческих намерениях и анализе данных из вторичных источников.

Опрос Info Sapiens проводился 25-29 марта 2020 года. Выборка исследования составляет 809 респондентов. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Исследование не проводилось в АР Крым, в Донецкой и Луганской областях. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, ранее мер Киева Виталий Кличко рассказал об убытках Киева из-за распространения коронавируса и введенных карантинных мер.

Источник: Info Sapiens