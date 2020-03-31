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Факты / Украина

Германия выделит Украине €150 млн на борьбу с коронавирусом

Украина получит €150 на борьбу с коронавирусом. Сумма будет выплачена в рамках государственного немецкого кредита.

Об этом стало известно по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Политики обсудили меры, которые принимаются в обеих странах с целью противодействия пандемии коронавируса. Они договорились проработать возможность налаживания информационного обмена в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения Covid-19.

Меркель положительно отметила принятия Верховной Радой законов о рынке земель сельхозназначения и регулировании банковской деятельности.

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Она отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

Также обсуждалась необходимость выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны ЕС и Всемирного банка.

Зеленский проинформировал Меркель о ситуацию с безопасностью на Донбассе и обсудил результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно они  обсудили перспективы продолжения переговоров в нормандском формате.

Напомним, Украина рассчитывает на договоренности с Международным валютным фондом по увеличению финансирования и дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Источник: Офис президента

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