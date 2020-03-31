Новый алгоритм лечения Covid-19: кого положат в стационар

Министерство здравоохранения представило обновленные алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с Covid-19.
Стационарное лечение обязательно предоставляется больным с подозрением или подтвержденным Covid-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности.
Также в больницу положат пациентов, которые относятся к группе риска развития осложнений вне зависимости от тяжести состояния:
- с тяжелым течением артериальной гипертензии;
- с декомпенсированным сахарным диабетом;
- с иммуносупрессивными состояниями;
- тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- почечной недостаточностью;
- аутоиммунными заболеваниями;
- тяжелыми аллергическими болезнями;
- цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации;
- онкологическими заболеваниями.
Помимо этого, беременных женщин с подозрением на Covid-19 будут помещать в специализированный стационар, где вся терапия построена с учетом стандартов ведения беременности.
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Сортировать пациентов будут по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличию ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с коронавирусом.
К слову, алгоритмы оказания помощи больным Covid-19 в домашних условиях также обновлены Минздравом.