PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Новый алгоритм лечения Covid-19: кого положат в стационар

Министерство здравоохранения представило обновленные алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с Covid-19.

Стационарное лечение обязательно предоставляется больным с подозрением или подтвержденным Covid-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности.

Также в больницу положат пациентов, которые относятся к группе риска развития осложнений вне зависимости от тяжести состояния:

  • с тяжелым течением артериальной гипертензии;
  •  с декомпенсированным сахарным диабетом;
  • с иммуносупрессивными состояниями;
  • тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
  • почечной недостаточностью;
  • аутоиммунными заболеваниями;
  • тяжелыми аллергическими болезнями;
  • цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации;
  • онкологическими заболеваниями.

Помимо этого, беременных женщин с подозрением на Covid-19 будут помещать в специализированный стационар, где вся терапия построена с учетом стандартов ведения беременности.

Читайте: Украинцам на обсервации сделают ПЦР-тест на 5-6 день, здоровых отпустят

Сортировать пациентов будут по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличию ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с коронавирусом.

К слову, алгоритмы оказания помощи больным Covid-19 в домашних условиях также обновлены Минздравом.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка