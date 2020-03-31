После выздоровления от Covid-19 пациенты еще 8 дней способны заражать других

Китайские ученые призывают продлить срок карантина для всех людей, которых сейчас выписывают из больницы с отрицательными результатами теста на Covid-19.

Исследование опубликовано на сайте Американского торакального общества.

Они провели исследование с пациентами, которые уже выздоровели от коронавируса и обнаружили, что они могут продолжать распространять вирус даже после отрицательного теста на наличие SARS-Cov-2.

Ученые обследовали 16 таких пациентов, которым до выписки провели как минимум два ПЦР-теста на наличие SARS-Cov-2. Все они переболели легкой формой коронавируса, а их средний возраст составлял 35 лет.

В них уже не было симптомов, однако в образцах из ротоглотки еще сохранялись частицы вируса.

Исследователи анализировали образцы из ротоглотки в разные дни в течение недели после выписки. Как выяснилось, половина тех, кто выздоровели, продолжали выделять вирус даже после устранения всех симптомов.

Читайте: Коронавирус Covid-19 — все, что нужно знать

Ученые сделали вывод, что заразными пациенты остаются от одного до восьми дней.

— Те, кто перенесли более серьезное протекания Covid-19, могут оставаться заразными для окружающих более длительное время, — подчеркнули авторы.

Ученые обратились к медицинскому сообществу и властям с просьбой продолжить изоляцию еще на две недели после выздоровления.

— Самоизоляция, как единственный эффективный на сегодняшний день способ профилактики позволит снизить риски заражения других людей, — подчеркнули они.

Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.