Пожар в киевской больнице: эвакуировали 13 пациентов

В Шевченковском районе столицы горела Киевская городская клиническая больница №18. Возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже четырехэтажной больницы.

Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

Пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м, а затем ликвидировать полностью.

Во время тушения пожара пожарные вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус. Почти сразу после ликвидации возгорания, электроснабжения в больнице было восстановлено.

Жертв и пострадавших нет.

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