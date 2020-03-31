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Факты / Украина / Общество

Пожар в киевской больнице: эвакуировали 13 пациентов

В Шевченковском районе столицы горела Киевская городская клиническая больница №18. Возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже четырехэтажной больницы.

Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

Пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м, а затем ликвидировать полностью.

Во время тушения пожара пожарные вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус. Почти сразу после ликвидации возгорания, электроснабжения в больнице было восстановлено.

Жертв и пострадавших нет.

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Пожар в киевской больнице: эвакуировали 13 пациентов / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Лазещина Раховского района, что на Закарпатье произошел пожар в двухэтажном жилом доме многодетной семьи. В результате пожара троих детей госпитализировали с симптомами отравления угарным газом.

Источник: ГСЧС

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