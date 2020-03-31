В Шевченковском районе столицы горела Киевская городская клиническая больница №18. Возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже четырехэтажной больницы.
Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара.
Пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м, а затем ликвидировать полностью.
Во время тушения пожара пожарные вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус. Почти сразу после ликвидации возгорания, электроснабжения в больнице было восстановлено.
Жертв и пострадавших нет.
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Пожар в киевской больнице: эвакуировали 13 пациентов / 8 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в селе Лазещина Раховского района, что на Закарпатье произошел пожар в двухэтажном жилом доме многодетной семьи. В результате пожара троих детей госпитализировали с симптомами отравления угарным газом.
Источник: ГСЧСЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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