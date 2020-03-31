Советник Трампа поддерживает создание прогрессивных политических сил в Украине

В марте в Вашингтоне состоялся двусторонний украинско-американский экспертный форум Диалог о будущем: Украина-США.

Межгосударственное мероприятие было организовано Институтом демократии и развития Polita, а также консалтинговой компанией SIC Group Ukraine.

Во время встреч представители украинской делегации и американские эксперты обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, экономической, торговой и других плоскостях.

С украинской стороны во встречах участвовали и представители команды политической партии Национальная платформа:

Екатерина Одарченко — известный украинский политический эксперт, президент Института демократии и развития Polita, основатель SIC Group Ukraine, инициатор создания политической партии Национальная платформа, которая была модератором встреч;

Тимур Чмерук — предприниматель, специалист по привлечению иностранных инвестиций и соучредитель партии;

Сергей Смелый — депутат городского совета Кривого Рога VI созыва, региональный лидер партии.

Читайте: Украина получит от США $1,2 млн для борьбы с Covid-19

Екатерина Одарченко во время встречи с Майклом Капуто описала развитие политических сил в Украине, основные ожидания избирателей в экономической, политической и социальных плоскостях.

По ее словам, в Украине сейчас высокий общественный запрос на новую политическую силу, которая в своих программных целях ставит целью привлечение иностранных инвестиций для развития современных инновационных производств и создание новых рабочих мест именно в Украине.

Депутат городского совета Кривого Рога Сергей Смелый во время встречи рассказал о критериях значимости новых политических сил в Украине.

В частности, он считает, что политическая партия Национальная платформа будет иметь широкую поддержку в промышленных регионах страны, поскольку избиратели заинтересованы в политическом представительстве своих интересов в советах разных уровней.

Майкл Капуто поддержал мнения украинских коллег о необходимости инновационно-инвестиционного развития экономики, развития малого и среднего фермерства и увеличении промышленного производства.

Он отметил, что в политических кругах США есть много сторонников и друзей Украины, которые готовы присоединиться к развитию новых политических сил в Украине, предоставив собственный опыт, необходимую экспертную поддержку и непосредственную помощь для институционального развития украинской политической среды.