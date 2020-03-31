Работа из дома: как правильно организовать и отдыхать

Многие украинцы оказались в изоляции в своих домах. На первый взгляд, в этом много плюсов — утром никуда не надо спешить, все под рукой. Больше времени проводишь с семьей. Но постепенно начинаешь ловить себя на мысли: хочется на волю и забыть об изоляции. Оказывается, с точки зрения психологии, это нормальная реакция человека.

Из советов психолога: нужно сразу договориться с семьей о частных зоны для каждого, иначе конфликтов не избежать.

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Как организовать доступ к своему рабочему компьютеру, где у вас хранится много информации? С этим помогает технология VPN. Через интернет многие компании проводят уже и свои совещания. Самые популярные программы для видеоконференций — Skype и Zoom.

С помощью компьютерной программы и электронного ключа можно перевести на удаленную работу бухгалтеров, юристов, кадровиков и даже работников госсектора. На удаленную работу переходят даже те, кто дома редко бывает. Дипломаты теперь многие проблемы также решают в дистанционном режиме — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба виртуально посетил Германию.

Работа работой, но надо находить время и на повседневную жизнь. Каждый час лучше вставать. Ежедневно делать упражнения на все мышцы. Без нагрузки они могут просто атрофироваться. Специалисты советуют поменьше налегать на сладости и выпечку — только полноценное трехразовое питание и много воды. Можно заказать доставку продуктов на дом. Лучше без контакта с курьером — то есть под дверь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем убирать квартиру во время карантина.