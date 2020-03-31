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Факты / Lifestyle

Блюда на Великий пост 2020: пять лучших рецептов

На Великий пост 2020 важно не только ограничить свой ежедневный рацион питания, но и воздержаться от плохих и злых мыслей. По словам священнослужителей, в этот период стоит чаще молиться.

Вкусные постные блюда на Великий пост 2020 выбрать не трудно. Однако не стоит забывать об умеренности в питании, ведь главным замыслом поста является научиться не поддаваться искушениям.

Читайте: Когда начинается Великий пост 2020 — дата

Факты ICTV собрали для вас лучшие постные блюда на Великий пост 2020.

Драники с грибами

Драники — популярное постное блюдо, которое часто любят готовить в Украине. Особенно нежными картофельные оладки получаются с добавлением лесных грибов. Драники вкусно есть вместе с зеленью и соусом на выбор.

Постные блюда на Великий пост 2020

Ингредиенты:

  • картофель — 0,5 кг;
  • грибы — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, специи — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Приготовление:

  • Картофель чистим, хорошо моем и натираем на обычной терке.
  • Если грибы свежие, их нужно помыть и нарезать в отдельную тарелку. Если же грибы сушеные — заливаем их небольшим количеством кипятка, оставляем на 15-20 минут, затем мелко нарезаем.
  • Репчатый лук чистим и натираем.
  • Картофель, грибы и лук смешиваем в одной тарелке, добавив соль и специи по вкусу.
  • На разогретую сковородку с подсолнечным или оливковым маслом выкладываем блинчики, обжариваем на небольшом огне до готовности.

Запеченная тыква с чесноком

В тыкве содержится большое количество витаминов, среди которых — редкий витамин Т. Это блюдо требует минимум ингредиентов и является отличным вариантом для тех, кто хочет попробовать что-то необычное.

Постные блюда на Великий пост 2020

Ингредиенты:

  • тыква — шт.;
  • чеснок — 2-4 зубчика;
  • оливковое масло — 1 ст. ложка;
  • соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

  • Тыкву моем, разрезаем пополам и очищаем от семечек. Затем нарезаем на ломтики.
  • Чистим и мелко нарезаем чеснок.
  • На противень для запекания выкладываем кусочки тыквы, поливаем оливковым маслом и добавляем чеснок со специями.
  • Далее ставим противень в разогретую до 200 °С духовку на 40 минут, время от времени переворачивая ломтики тыквы.

Подавать блюдо рекомендуется с соусами (по вкусу) и свежими овощами.

Винегрет

Винегрет — самый популярный повседневный салат на постсоветском пространстве. Существует более 20 вариаций приготовления этого блюда. Ниже — рецепт классического винегрета.

Постные блюда на Великий пост 2020

Ингредиенты:

  • картофель — 200 г;
  • морковь — 200 г;
  • свекла — 200 г;
  • соленые огурцы — 150 г;
  • лук — 100 г;
  • зеленый горошек — 100 г;
  • соль, специи — по вкусу;
  • уксус — по вкусу;
  • подсолнечное масло — по вкусу.

Приготовление:

  • Моем и отвариваем картофель, морковь и свеклу в кожуре.
  • Готовые овощи, соленые огурцы и лук чистим и нарезаем небольшими кубиками.
  • Готовим классическую заправку к винегрету — смешиваем масло, уксус и перец.
  • Добавляем ее к остальным ингредиентам, хорошо размешиваем и подаем к столу.

Запеченный картофель с травами

Запеченный картофель — беспроигрышный вариант постного и одновременно очень сытного блюда. Ароматная смесь трав придает блюду изысканности: картофель становится хрустящим и не разваливается при подаче.

Постные блюда на Великий пост 2020

Ингредиенты:

  • картофель — шт.;
  • сухие травы (итальянские, прованские — по вкусу) — 3 ч. ложки;
  • оливковое масло — 2-3 ст. ложки;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  • Картофель нужно помыть, почистить и нарезать ломтиками.
  • С помощью бумажных полотенец забираем воду (крахмал) с картофеля — это важно сделать перед запеканием.
  • Смешиваем оливковое масло и сухие травы, добавляем к сухому картофелю и оставляем на 15 минут.
  • Выкладываем картофель на противень, посыпаем солью и перцем по вкусу. Чтобы картофель не сгорел в духовке — солить его нужно прямо перед запеканием.
  • Ставим противень в разогретую до 200 °С духовку. Достаем по готовности (примерно 45-50 минут).

Готовое блюдо по вкусу можно посыпать чесноком.

Вареники с вишней

Для многих это блюдо ассоциируется с детством и летними каникулами у бабушки. Классическое тесто для вареников содержит продукты, которые нельзя употреблять во время Великого поста. Однако есть рецепт постных вареников с вишнями, которые можно приготовить с четырех составляющих. Время приготовления займет не более полутора часа.

Постные блюда на Великий пост 2020

Ингредиенты:

  • вишни — 300 г;
  • мука — 400 г;
  • вода — 300 мл;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  • В просеянную муку добавляем соль.
  • Замешиваем тесто. В муку постепенно вливаем воду (обязательно теплую). Если все сделано правильно, полученная масса не будет липкой.
  • Оставляем тесто на один час, накрыв полотенцем.
  • Если вишни свежие, моем и вынимаем из них косточки. Если же мороженые — промываем их кипятком и оставляем на 15-20 минут.
  • Из готового теста стаканом вырезаем круглые заготовки. Кладем туда вишни и начинаем лепить вареники.
  • Готовые изделия кладем в кастрюлю с кипящей водой. Обязательно делаем это по очереди, иначе блюдо слипнется.
  • После того, как все вареники всплывут на поверхность, достаем и подаем блюдо к столу.

Вареники с вишнями перед подачей можно полить вишневым вареньем или сиропом.

К слову, Факты ICTV опубликовали календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день.

Фото: Dreamstime

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