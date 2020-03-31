В Киеве будут тестировать на Covid-19 всех пациентов с воспалением легких

В столице на коронавирус будут тестировать всех пациентов с воспалением легких.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге.

— Мы начали тестировать всех пациентов с диагнозом воспаление легких. Потому во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно поражение легких, — отметил мэр Киева.

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Он добавил, что на сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано почти 1 900 киевлян. Лабораторно обработано 813 образцов. Еще на исследовании находятся 218 образцов.

Ранее Факты ICTV писали, что за последние сутки в Киеве коронавирусом заболели пятеро людей. В частности, четверо мужчин от 45 до 49 лет и женщина — медицинский работник 55 лет. Один пациент находится в Александровской больнице, еще четверо лечатся на дому.

Всего в столице зафиксировали 107 случаев Covid-19, два человека выздоровели.