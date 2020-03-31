Во Львове у двух водителей автобусов обнаружили Covid-19

Во Львове продолжают проверять на коронавирус водителей общественного транспорта. По состоянию на 31 марта Covid-19 обнаружили у двух водителей автобусов АТП-1.

Мужчины 1990 и 1976 года рождения работают в АТП-1 с марта 2020 года. Вирус подтвердили экспресс-тесты, сейчас их анализы проверяются ПЦР-тестированием.

— Мы вчера (30 марта, — Ред.) начали тестирование. Тестируем водителей трамваев, троллейбусов, автобусов, работников социальных служб — всех тех, кто контактирует с людьми. Вчера мы получили через экспресс-тестирование положительный результат у нашего водителя трамвая. Сегодня по состоянию на 12.00 мы получили положительный экспресс-тест у наших двух водителей АТП-1, — рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте: Коронавирус во Львове: медикам дополнительно выплатят по 10 тыс. грн

Кроме того, 30 марта во Львове в пятой больнице женщина с воспалением легких также получила положительный результат на коронавирус.

По словам главы города, все четверо находятся на самоизоляции, их самочувствие — некритичное. Тестирование среди водителей продлится до конца вторника.

Напомним, во Львове будут массово тестировать жителей на коронавирус. О таких планах заявили во Львовской ОГА.

Источник: Львовский городской совет