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Факты / Украина

В Ровенской области два новых случая коронавируса, инфицировался врач

В Ровенской области подтвердились два новых случая заболевания коронавирусом.

Диагноз подтвердился у 77-летнего из города Сарны и 52-летней женщины из Ровно. Они оба контактировали с ранее выявленными больными.

На сегодня устанавливаются связи инфицированных с другими людьми.

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Отмечается, что женщина работает семейным врачом.

Напомним, 30 марта в Ровенской области умерла женщина, у которой подозревали коронавирус. 29 марта поздно вечером 59-летняя жительница села Тынное попала в Сарненскую больницу вместе с внуком. Женщина умерла ночью, а ее внук был госпитализирован в реанимацию.

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