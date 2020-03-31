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Факты / Мир

Украина получит от США $1,2 млн для борьбы с Covid-19

США выделили $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.

Деньги направят на укрепление механизмов лечения больных Covid-19 и на подготовку групп быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты людей с коронавирусом.

— USAID поможет Украине предотвратить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях и подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестированию на Covid-19, — отметили в Агентстве США по международному развитию USAID.

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Также средства обеспечат проведение медиакампаний, чтобы информировать украинцев о том, как предотвратить распространение опасного вируса.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с послами стран ЕС ситуацию с распространением коронавируса в Украине и мире. Стороны обсудили вопрос предоставления Украине помощи в виде медицинского оборудования и лекарственных средств.

Источник: USAID

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