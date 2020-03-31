В Украине могут запретить митинги под судами ближе 50 м – законопроект

Законопроект №3291 О внесении изменений в статью 6 закона О судоустройстве и статусе судей, касающийся запрета проведения митингов возле здания судов, 30 марта зарегистрировал в Раде народный депутат из фракции Слуга народа Сергей Демченко.

В документе предлагается запретить проведение митингов, демонстраций, пикетов, акций протестов, установление палаток, сцен, размещение плакатов, баннеров, флагов, политических символов на расстоянии ближе 50 м до помещений и зданий судов.

Кроме того, запрещается использовать громкоговорители, звуковую, световую и другую аппаратуру для проведения подобных акций.

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При этом служба судебной охраны сможет останавливать подобные акции без принятия каких-либо дополнительных решений или указаний, а если будет необходимость – привлекать полицию и Нацгвардию.

Закон Про судоустрій і статус суддів

Напомним, еще в январе Министерство юстиции разработало законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон О судоустройстве и статусе судей в вопросе формирования суда присяжных.