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Факты / Украина

В Украине подтвердили 645 случаев коронавируса

По состоянию на 22.00 31 марта в Украине зафиксировали случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 22.00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 ПЦР-исследованием.

Всего зафиксировано 17 летальных случаев от коронавируса в Украине.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

В общей сложности 10 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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