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Как поставить на учет автомобиль
Факты / Lifestyle
Как поставить на учет автомобиль
Как поставить на учет автомобиль

В Украине необходимо регистрировать все транспортные средства: новые и с пробегом, уже ранее зарегистрированные на другого человека и только ввезенные на территорию страны. В результате процедуры владельцу выдадут новые номерные знаки и свидетельство о регистрации.

Как зарегистрировать автомобиль: куда обращаться, какие документы потребуются и сколько будет стоить процедура, читайте в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Узнаем, в какой сервисный центр МВД Украины обратиться

Для оформления вам необходимо обратиться в один из территориальных сервисных центров МВД Украины (бывшие МРЭО) по месту прописки. Адреса, телефоны и рабочее время организаций указано на официальном сайте.

Вам могут отказать в регистрации машины, если:

Шаг 2. Готовим документы и подаем их в сервисный центр МВД

Для регистрации/перерегистрации авто потребуются такие документы:

  •         заявление (заполняется на специальном бланке в территориальном сервисном центре);
  •         украинский паспорт или ID-карта вместе со справкой о регистрации места жительства;
  •         ИНН;
  •         документ, который удостоверяет факт законного владения автомобилем (например, договор купли-продажи, обмена, дарения или финансового лизинга, завещание, акт приема-передачи), его ввоза в Украину и растаможивания (декларация, сертификат соответствия, старые транзитные номера);
  •         документ, подтверждающий стоимость машины (в случае первичной постановки на учет);
  •         документ, подтверждающий, что машина соответствует современным правилам безопасности (необходим для постановки на учет всех авто иностранного производства, а также для регистрации авто, произведенных в Украине и странах СНГ, если они были переоборудованы или впервые ставятся на учет);
  •         квитанции об оплате административных услуг.

Отметим, что с 1 сентября 2018 года вступило в силу решение Кабинета министров, в соответствии с которым старому владельцу не нужно снимать машину с учета. Теперь по новым правилам выполняется прямая перерегистрация автомобиля на нового хозяина на основании договора купли-продажи, акта приема-передачи, завещания, договора дарения или финансового лизинга.

Шаг 3. Оплачиваем административные услуги и налоги

Регистрация автомобиля в органах МВД платная. Новому владельцу придется оплатить:

  •         стоимость административной услуги;
  •         государственный номерной знак;
  •         бланк свидетельства о регистрации;
  •         налоги (сбор на государственное пенсионное страхование, налог на доходы физических лиц и военный сбор).

За оформление авто нашего производства необходимо оплатить:

  •         админуслугу – 152,63 грн;
  •         номер – 178,20 грн;
  •         бланк свидетельства – 219 грн.

За оформление иномарки необходимо оплатить:

  •         админуслугу – 190,15 грн;
  •         номер – 178,20 грн;
  •         бланк свидетельства – 219 грн.

Если машина регистрируется впервые, необходимо оплатить пенсионный сбор, размер которого составляет:

  •         3% – если стоимость автомобиля меньше или равна 346 830 грн;
  •         4% – если стоимость машины находится в пределах 346 830 – 609 580 грн;
  •         5% – если стоимость больше чем 609 580 грн.

В соответствии со статьей 173 налогового кодекса Украины, при продаже и обмене транспортных средств взимается налог на доходы физических лиц (5%) и военный сбор (1,5%) от их цены. Исключение составляют сделки повторной продажи авто в течение отчетного налогового года.

Шаг 4. Забираем новые номера и свидетельство о регистрации транспортного средства

В течение одного рабочего дня после подачи заявления и всех документов работники сервисного центра МВД выполнят оформление или переоформление авто и выдадут вам новые номера и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Фото: Dreamstime

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