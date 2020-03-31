Как поставить на учет автомобиль

Шаг 1. Узнаем, в какой сервисный центр МВД Украины обратиться
Для оформления вам необходимо обратиться в один из территориальных сервисных центров МВД Украины (бывшие МРЭО) по месту прописки. Адреса, телефоны и рабочее время организаций указано на официальном сайте.
Вам могут отказать в регистрации машины, если:
- вы подадите не все документы;
- на автомобиль наложен арест или его разыскивает полиция (по результатам сканирования информации в Едином государственном реестре МВД и автоматизированной базе данных разыскиваемых транспортных средств);
- идентификационные номера деталей авто не соответствуют информации в техпаспорте.
Шаг 2. Готовим документы и подаем их в сервисный центр МВД
Для регистрации/перерегистрации авто потребуются такие документы:
- заявление (заполняется на специальном бланке в территориальном сервисном центре);
- украинский паспорт или ID-карта вместе со справкой о регистрации места жительства;
- ИНН;
- документ, который удостоверяет факт законного владения автомобилем (например, договор купли-продажи, обмена, дарения или финансового лизинга, завещание, акт приема-передачи), его ввоза в Украину и растаможивания (декларация, сертификат соответствия, старые транзитные номера);
- документ, подтверждающий стоимость машины (в случае первичной постановки на учет);
- документ, подтверждающий, что машина соответствует современным правилам безопасности (необходим для постановки на учет всех авто иностранного производства, а также для регистрации авто, произведенных в Украине и странах СНГ, если они были переоборудованы или впервые ставятся на учет);
- квитанции об оплате административных услуг.
Отметим, что с 1 сентября 2018 года вступило в силу решение Кабинета министров, в соответствии с которым старому владельцу не нужно снимать машину с учета. Теперь по новым правилам выполняется прямая перерегистрация автомобиля на нового хозяина на основании договора купли-продажи, акта приема-передачи, завещания, договора дарения или финансового лизинга.
Шаг 3. Оплачиваем административные услуги и налоги
Регистрация автомобиля в органах МВД платная. Новому владельцу придется оплатить:
- стоимость административной услуги;
- государственный номерной знак;
- бланк свидетельства о регистрации;
- налоги (сбор на государственное пенсионное страхование, налог на доходы физических лиц и военный сбор).
За оформление авто нашего производства необходимо оплатить:
- админуслугу – 152,63 грн;
- номер – 178,20 грн;
- бланк свидетельства – 219 грн.
За оформление иномарки необходимо оплатить:
- админуслугу – 190,15 грн;
- номер – 178,20 грн;
- бланк свидетельства – 219 грн.
Если машина регистрируется впервые, необходимо оплатить пенсионный сбор, размер которого составляет:
- 3% – если стоимость автомобиля меньше или равна 346 830 грн;
- 4% – если стоимость машины находится в пределах 346 830 – 609 580 грн;
- 5% – если стоимость больше чем 609 580 грн.
В соответствии со статьей 173 налогового кодекса Украины, при продаже и обмене транспортных средств взимается налог на доходы физических лиц (5%) и военный сбор (1,5%) от их цены. Исключение составляют сделки повторной продажи авто в течение отчетного налогового года.
Шаг 4. Забираем новые номера и свидетельство о регистрации транспортного средства
В течение одного рабочего дня после подачи заявления и всех документов работники сервисного центра МВД выполнят оформление или переоформление авто и выдадут вам новые номера и свидетельство о регистрации транспортного средства.