Как поставить на учет автомобиль

В Украине необходимо регистрировать все транспортные средства: новые и с пробегом, уже ранее зарегистрированные на другого человека и только ввезенные на территорию страны. В результате процедуры владельцу выдадут новые номерные знаки и свидетельство о регистрации.

Как зарегистрировать автомобиль: куда обращаться, какие документы потребуются и сколько будет стоить процедура, читайте в материале Фактов ICTV.