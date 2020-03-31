Как это ни иронично, я остановил Лероса: Ермак о скандале с пленками

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что видео, на которых якобы его брат Денис продает должности, сфабрикованы нардепом Гео Леросом, чтобы отомстить ему.

— Насчет сведениий о пленках, на которых будто бы присутствовал мой брат Денис Ермак. Как я и обещал, первое, что сделал — обратился в правоохранительные органы: ГБР и СБУ, также дело возбуждено в САП, — отметил Андрей Ермак.

По его словам, он надеется на проведение честного расследования. Власть на правоохранителей никак не повлияет.

— Конечно, у меня есть личное мнение относительно этой информации. Я связываю появление этих пленок с тем, что они появились за день до рассмотрения в парламенте ряда важных вопросов. Вы видели, что там происходило, вы видели, кто и что там делал, чтобы не допустить принятия необходимых законов, чтобы страна оказалась на грани дефолта, — рассказал Ермак.

Он добавил, что нардеп от фракции Слуга народа Гео Лерос выступает инструментом в руках тех, кто против украинской власти.

— Гео Лерос — инструмент в руках людей, которые борются не только со мной, но и с украинской властью в целом. Они борются с командой президента, — отметил глава Офиса президента.

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— Как это ни иронично, но я его остановил. Это происходило в Офисе президента, поэтому есть свидетели. Я остановил попытки этого господина, который пытался обманным путем назначить на должность в одном из министерств человека из прошлой власти, который работал в КГГА, — рассказал Андрей Ермак.

Также он добавил, что делать определенные выводы из этой ситуации нужно будет только после полного расследования дела правоохранительными органами.

Напомним, украинский режиссер и народный депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака якобы решает вопросы назначения людей на госдолжности.