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Факты / Украина

Вынуждены шить марлевые маски: как медики в Украине защищаются от коронавируса

Медики в мире и Украине спасают других, но часто не могут защитить себя. Так, в Италии коронавируса уже погибло 63 врача.

А в Украине на Тернопольщине вирусом заразились 27 медработников. Первой жертвой стал гинеколог из Волынской областной больницы.

Врачи поселка Великая Дымерка, расположенного в 40 км от Киева, рассказывают, что принимают ежедневно 26-27 человек. А им выдают на неделю 10 пар перчаток, две шапочки и по упаковке масок, чего катастрофически мало.

Медики из Борислава на Львовщине на всю инфекционную больницу, куда во время вспышки будут везти больных коронавирусом, имеют 9 старых резиновых костюмов химзащиты с поломанными застежками.

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У волонтеров телефон красный от заявок. Они отмечают, что деньги у многих фондов есть, но защитные костюмы и маски стали дефицитными товарами.

Вололонтеры рассказывают, что санитарки даже шьют марлевые масочки для врачей.

В министерстве здравоохранения отчитываются, что из Китая прибыла партия средств защиты: 33 тыс. костюмов и 254 тыс. респираторов.

Прежде всего, их направят в инфекционные отделения и скорые, поскольку именно на них удар коронавируса самый сильный.

Напомним, 31 марта в Украину прибыл еще один самолет из Китая, который доставил 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

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