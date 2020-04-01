32 медика в Тернопольской области заразились коронавирусом

В Монастырисском районе Тернопольской области 32 медика заразились коронавирусом.

Об этом сообщил глава Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь.

— По состоянию на 9.00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом – 77 человек. В их числе медперсонала – 32 (10 врачей, 14 медсестер, восемь младших медсестер), – написал он.

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По его словам, среди заболевших пятеро детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детским садом, учитель, спасатель и глава Монастырисской объединенной территориальной громады.

Напомним, 31 марта стало известно, что у городского головы Монастириска Андрея Старуха обнаружили коронавирус. По словам чиновника, симптомы ОРВИ во время болезни не ощущались.