PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

32 медика в Тернопольской области заразились коронавирусом

В Монастырисском районе Тернопольской области 32 медика заразились коронавирусом.

Об этом сообщил глава Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь.

— По состоянию на 9.00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом – 77 человек. В их числе медперсонала – 32 (10 врачей, 14 медсестер, восемь младших медсестер), – написал он.

ЧитайтеГлава Запорожской ОГА Самардак заболел коронавирусом

По его словам, среди заболевших пятеро детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детским садом, учитель, спасатель и глава Монастырисской объединенной территориальной громады.

Напомним, 31 марта стало известно, что у городского головы Монастириска Андрея Старуха обнаружили коронавирус. По словам чиновника, симптомы ОРВИ во время болезни не ощущались.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка