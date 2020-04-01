Черновицкую область закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса

Власти Черновицкой области объявили о введении спецрежима на въезд и выезд с территории области.

Решение ввести ограничения приняла Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Детали спецрежима на въезд и выезд власти пока не обнародовали, но пообещали это сделать позже.

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В Черновицкой области по состоянию на 10.00 среды,1 апреля подтверждено 102 случая коронавируса, из них четыре летальных.

Как сообщалось, 30 марта из-за коронавируса в Черновцах умер 84-летний мужчина, который находился в Черновицкой городской больнице №1.