Помогают ли антибиотики от коронавируса – ответ Комаровского

Антибиотики не помогают лечить коронавирус.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, на вирусы антибиотики не действуют. Их назначают только в случае бактериальной пневмонии, которую определяют с помощью анализа крови.

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— Пока нет никаких работ, которые доказывают, что надо с первого дня коронавируса назначать антибиотики. Более того, с максимальной возможной вероятностью, это неправильно. Это увеличит вероятность осложнений, если нарушена вентиляция легких, если есть дыхательная недостаточность. Если снижены иммунные силы, то всегда есть риск, что пневмония разовьется только той бактерии, которая устойчива к тому антибиотику, который вы назначили. Значит, понадобится назначать более сильные препараты и в условиях стационара, — сказал он.