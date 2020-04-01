Дарница готова производить препарат с гидроксихлорохином для борьбы с коронавирусом

Фармацевтическая компания Дарница сможет начать производство препарата с содержанием гидроксихлорохина в течение месяца после получения регистрации на субстанцию. Все больше стран в мире начинают применять в борьбе с Covid-19 гидроксихлорохин/хлорохин. Об этом говорится в сюжете телеканала ICTV.

Об эффективности таких препаратов заявил президент США Дональд Трамп и поручил проводить клинические испытания. Однако чтобы доказать эффективность хлорохина, нужно еще много времени. Препарат пока применяется в рамках экспериментального лечения. В аптеках Украины препаратов с содержанием гидрохлорохина нет.

Фармацевтическая компания Дарница заявила, что готова производить препарат с гидроксихлорохином, однако для этого нужны активные действия Минздрава.

— Специалисты компании Дарница изучали протоколы лечения коронавируса в Китае, Франции и США, где есть свидетельства использования гидроксихлорохина. Если будут все разрешения, на Дарнице ожидают изготовления препарата на протяжении месяца. Но настаивают: это будет экспериментальное лекарство. В частности, в США пациенты подписывают соглашение о том, что будут принимать это лекарство экспериментально, — говорится в сюжете.

В свою очередь председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив заявил, что компания расчитывает на содействие государства по регистрации препарата для борьбы с Covid-19.

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— Мы уже везем действующее вещество, которое не токсично, а именно гидроксихлорохин. Нам удалось зарезервировать его для себя перед тем, как другие страны закрыли экспорт этого вещества. Мы очень ждем изменений в законодательство для того, чтобы зарегистрировать это действующее вещество в Украине и начать разработку лекарства, — добавил он.

Дарница подала заявку для регистрации субстанции гидроксихлорохина в государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Ранее врач Евгений Комаровский в своем видеоблоге призывал руководство страны ускорить получение разрешения от госрегулятора на проведение исследований и регистрацию лекарственных средств. По мнению авторитетного врача, страна может быть обеспечена хлорохином, если будет оперативно получено разрешение на производство.

Напомним, Дарница присоединилась к инициативе по общенациональному сбору средств для закупки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких в украинские больницы.