PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Государство не позволит вам быть эгоистами: Зеленский о побеге украинцев с обсервации

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что граждане Украины, которые возвращаются из-за границы на родину, должны проходить обсервацию для предотвращения возможного заражения других людей коронавирусом.

— Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращения домой будет невозможным.

А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами, — подчеркнул он.

Читайте: Обсервация и мониторинг соблюдения самоизоляции: в Украине усилен карантин

Зеленский отметил, что если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то само государство будет защищать здоровье миллионов других граждан.

— Не уговариваниями и рекомендациями, а жесткими действиями, — заявил он.

Напомним, в Киеве более 60 человек, которые находились на обсервации в отеле Козацкий, самовольно ушли.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка