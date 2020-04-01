Государство не позволит вам быть эгоистами: Зеленский о побеге украинцев с обсервации

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что граждане Украины, которые возвращаются из-за границы на родину, должны проходить обсервацию для предотвращения возможного заражения других людей коронавирусом.

— Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращения домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами, — подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то само государство будет защищать здоровье миллионов других граждан.

— Не уговариваниями и рекомендациями, а жесткими действиями, — заявил он.

Напомним, в Киеве более 60 человек, которые находились на обсервации в отеле Козацкий, самовольно ушли.