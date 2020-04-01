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Факты / Lifestyle / Здоровье

Второй этап медицинской реформы стартовал: что изменится для врачей и пациентов

Несмотря на карантин из-за коронавируса, с 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы.

Больницы, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, теперь будут работать по принципу “деньги следуют за пациентом”.

Также начинает работу программа медицинских гарантий — перечень услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.

Читайте: Изменения с апреля 2020 в Украине: медреформа, единовременные выплаты и налоговый карантин

С 1 апреля 27 медицинских услуг будут бесплатными:

  • первичная медицинская помощь;
  • экстренная медицинская помощь;
  • амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям;
  • маммография молочной железы;
  • гистероскопия;
  • эзофагогастродуоденоскопия;
  • колоноскопия;
  • цистоскопия;
  • бронхоскопия;
  • лечения больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях;
  • хирургические операции взрослым и детям в стационаре;
  • стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций;
  • медицинская помощь при остром мозговом инсульте;
  • медицинская помощь при остром инфаркте миокарда;
  • медицинская помощь при родах;
  • медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;
  • диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний;
  • диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний;
  • психиатрическая помощь взрослым и детям;
  • диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом;
  • диагностика и лечение и сопровождение лиц с ВИЧ;
  • лечения лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии;
  • стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям;
  • мобильная паллиативная медицинская помощь;
  • реабилитация младенцев, родившихся преждевременно или больными, в течение первых 3 лет жизни;
  • реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата;
  • реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

Каждая из этих услуг имеет фиксированную цену, которую платит не пациент, а Национальная служба здоровья Украины. При возникновении проблем советуют звонить на горячую линию 1677.

Без направления от врача бесплатную экстренную медицинскую помощь будут оказывать только:

  • акушер-гинеколог;
  • стоматолог;
  • педиатр;
  • психиатр;
  • нарколог.

Врачи

Если доктор в стационаре провел консультацию, то его работа будет оплачена. Сумма для каждого специалиста назначается отдельно.

Если пациенту сделали операцию — больница получит деньги.

Больницы переходят на единую электронную систему и медицинскую карту.

Первый этап медицинской реформы провели в 2018 году. Тогда в Украине ввели институт семейных врачей и правила предоставления домедицинской помощи.

Как писали Факты ICTV, села могут остаться без медицинской помощи. Фельдшерско-акушерские пункты нечем финансировать.

Источник: УНИАН

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