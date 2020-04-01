Второй этап медицинской реформы стартовал: что изменится для врачей и пациентов

Несмотря на карантин из-за коронавируса, с 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы.
Больницы, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, теперь будут работать по принципу “деньги следуют за пациентом”.
Также начинает работу программа медицинских гарантий — перечень услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.
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С 1 апреля 27 медицинских услуг будут бесплатными:
- первичная медицинская помощь;
- экстренная медицинская помощь;
- амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям;
- маммография молочной железы;
- гистероскопия;
- эзофагогастродуоденоскопия;
- колоноскопия;
- цистоскопия;
- бронхоскопия;
- лечения больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях;
- хирургические операции взрослым и детям в стационаре;
- стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций;
- медицинская помощь при остром мозговом инсульте;
- медицинская помощь при остром инфаркте миокарда;
- медицинская помощь при родах;
- медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;
- диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний;
- диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний;
- психиатрическая помощь взрослым и детям;
- диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом;
- диагностика и лечение и сопровождение лиц с ВИЧ;
- лечения лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии;
- стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям;
- мобильная паллиативная медицинская помощь;
- реабилитация младенцев, родившихся преждевременно или больными, в течение первых 3 лет жизни;
- реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата;
- реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.
Каждая из этих услуг имеет фиксированную цену, которую платит не пациент, а Национальная служба здоровья Украины. При возникновении проблем советуют звонить на горячую линию 1677.
Без направления от врача бесплатную экстренную медицинскую помощь будут оказывать только:
- акушер-гинеколог;
- стоматолог;
- педиатр;
- психиатр;
- нарколог.
Врачи
Если доктор в стационаре провел консультацию, то его работа будет оплачена. Сумма для каждого специалиста назначается отдельно.
Если пациенту сделали операцию — больница получит деньги.
Больницы переходят на единую электронную систему и медицинскую карту.
Первый этап медицинской реформы провели в 2018 году. Тогда в Украине ввели институт семейных врачей и правила предоставления домедицинской помощи.
Как писали Факты ICTV, села могут остаться без медицинской помощи. Фельдшерско-акушерские пункты нечем финансировать.