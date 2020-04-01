Второй этап медицинской реформы стартовал: что изменится для врачей и пациентов

Несмотря на карантин из-за коронавируса, с 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы.

Больницы, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, теперь будут работать по принципу “деньги следуют за пациентом”.

Также начинает работу программа медицинских гарантий — перечень услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.

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С 1 апреля 27 медицинских услуг будут бесплатными:

первичная медицинская помощь;

экстренная медицинская помощь;

амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям;

маммография молочной железы;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия;

лечения больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях;

хирургические операции взрослым и детям в стационаре;

стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций;

медицинская помощь при остром мозговом инсульте;

медицинская помощь при остром инфаркте миокарда;

медицинская помощь при родах;

медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;

диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний;

диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний;

психиатрическая помощь взрослым и детям;

диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом;

диагностика и лечение и сопровождение лиц с ВИЧ;

лечения лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии;

стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям;

мобильная паллиативная медицинская помощь;

реабилитация младенцев, родившихся преждевременно или больными, в течение первых 3 лет жизни;

реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата;

реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

Каждая из этих услуг имеет фиксированную цену, которую платит не пациент, а Национальная служба здоровья Украины. При возникновении проблем советуют звонить на горячую линию 1677.

Без направления от врача бесплатную экстренную медицинскую помощь будут оказывать только:

акушер-гинеколог;

стоматолог;

педиатр;

психиатр;

нарколог.

Врачи

Если доктор в стационаре провел консультацию, то его работа будет оплачена. Сумма для каждого специалиста назначается отдельно.

Если пациенту сделали операцию — больница получит деньги.

Больницы переходят на единую электронную систему и медицинскую карту.

Первый этап медицинской реформы провели в 2018 году. Тогда в Украине ввели институт семейных врачей и правила предоставления домедицинской помощи.

Как писали Факты ICTV, села могут остаться без медицинской помощи. Фельдшерско-акушерские пункты нечем финансировать.