Карантин в “ДНР” и “ЛНР”: какая ситуатция с коронавирусом на оккупированных территориях

31 марта в оккупированной Макеевке Донецкой области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом заявила так называемый министр здравоохранения “ДНР” Ольга Долгошапко.

По ее словам, инфицированная женщина 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 24 марта ей стало плохо, а 29 марта ее забрали в больницу скорая помощь. Состояние больной удовлетворительное.

Так называемая ДНР

В оккупированной Донецкой области оккупационная администрация с 27 марта ввела так называемые меры борьбы с Covid-19.

В “ДНР” ограничили выезд в Россию, а за нарушение 14-дневной изоляции после въезда на территорию предусмотрели штраф или могут бросить “на подвал”.

— В донецких школах всех отпустили на каникулы. В университетах — дистанционное обучение, или по индивидуальному графику. При этом мы должны ходить в школу и проводить там время, — рассказывает Фактам ICTV учительница из Донецка Валерия Принцюк.

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В оккупированном Донецке нет распоряжения чтобы местные жители ходили в масках. В магазинах ощущается ажиотаж на муку, масло, гречку.

— Закрыты все кафе и рестораны. В аптеках нет в продаже медицинских масок и антисептиков. Так называемых военных отправили по казармам и запретили ходить по улицам. Якобы к ним прислали специальных вирусологов из армии РФ. Будут всех проверять, — говорит учительница.

Оккупационная администрация утверждает, что на самоизоляции в регионе находится 7 984 человек.

Также оккупанты заявили, что получили партию экспресс-тестов от РФ.

Так называемая ЛНР

Первый случай заболевания коронавирусом признали в оккупационной администрации Луганщины 28 марта. В то же время, информации, что в регионе есть тесты для диагностики Covid-19, нет.

Якобы, вирус нашли у жителя Славяносербского района, которого с симптомами Covid-19 положили в луганскую больницу. Его анализы отправляли в город Ростов-на-Дону в РФ, где подтвердился диагноз.

28 марта так называемый главарь “ЛНР” Леонид Пасечник обязал всех, кто прибывает в регион, отправлять на обсервацию.

Лиц, въехавших на территорию так называемой ЛНР, сажают в машину скорой помощи и в сопровождении милицейского патруля отправляют в одну из больниц неподалеку от Луганска. Самоизолироваться самостоятельно дома нельзя.

Врачам запретили говорить о смертельных случаях коронавируса. Об этом говорят в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины.

— В больнице №7 Луганска от пневмонии умерли девять человек. По заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки Covid-19, но это запрещено указывать в официальных документах, — заявили в разведке.

Украина

Штаб Операции объединенных сил закрыл пять контрольно-пропускных пунктов, действовавших на линии разграничения.

Не пропускают граждан через линию разграничения в обоих направлениях. Исключениями являются только для специальной миссии ОБСЕ и Красного Креста.

По данным министра МВД Арсена Авакова, вспышку коронавируса скрывают в оккупированной Горловке. Там еще 13 марта заболели 12 человек.

Россия

Правительство РФ закрыло границы для иностранцев, но разрешило въезд жителям временно оккупированной Луганщины и Донетчины. Заехать в страну-агрессор могут только люди с с паспортами РФ.

Как писали Факты ICTV, в Крыму с симптомами ОРВИ в больницы госпитализированы 1,5 тыс. пациентов. У более тысячи из них диагностировали пневмонию.

Источник: ГУР