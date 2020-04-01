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Факты / Украина / Общество

Карантин в Украине: 43% людей выходят на улицу раз в несколько дней

Большинство украинцев считают карантинные меры в Украине эффективными и придерживаются самоизоляции.

Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, 70% опрошенных граждан положительно относятся к введению карантина, а 80% — поддерживают решение правительства о его продлении.

Значительная часть украинцев сознательно остаются дома и придерживаются самоизоляции.

— Больше половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что придерживаются частичных ограничений. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина, — говорится в отчете по результатам опроса.

Рассказали украинцы и о том, как часто выходят на улицу:

  • 18% опрошенных — несколько раз в день;
  • 31% опрошенных — один раз в день;
  • 43% опрошенных — раз в несколько дней;
  • 7% опрошенных — вообще стараются не выходить.

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Стали известны и причины выхода украинцев из дома:

  • 73% опрошенных — выходят в магазин за продуктами;
  • 28% опрошенных — ходят на работу;
  • 28% опрошенных — выходят в аптеку;
  • 5-7% опрошенных — гуляют с детьми, животными, занимаются спортом;
  • 3-4% — встречаются с друзьями, ходят к врачу.

Большая половина респондентов отметили, что готовы оставаться дома более пяти дней, если будет соответствующее распоряжение.

— Зато 12% респондентов заявили, что могут побыть дома 4-5 дней, 20% — 2-3 дня, 10% — не более одного дня, — отчитывается Рейтинг.

Социологическая группа Рейтинг проводила опрос двумя волнами: 25-27 марта и 28-30 марта.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Количество респондентов: 2 000 человек.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях карантина. В ходе опроса украинцы рассказали, что потеряли и чего боятся во время карантина.

Источник: Рейтинг

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