Карантин в Украине из-за коронавируса: список новых запретов

Несмотря на ежедневный рост количества инфицированных коронавирусом в Украине более чем на 10%, Кабинет министров планирует ввести более жесткие требования по карантину.

Постановление об ограничительных мерах будет опубликовано в новой редакции.

В частности, во время карантина до 24 апреля на всей территории Украины будут действовать новые запреты на:

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

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посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, Министерство здравоохранения предлагает ввести домашнюю изоляцию и социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет.