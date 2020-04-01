Количество смертей от коронавируса в Украине возросло до 20 человек

В Украине зафиксировано 20 смертей от коронавирусной инфекции. По состоянию на 22.00 1 апреля 2020 количество летальных случаев увеличилось на три человека по сравнению с утренней статистикой.

Всего на территории нашего государства инфицировано 794 человека.

13 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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