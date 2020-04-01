Отопительный сезон в Украине ежегодно заканчивается в середине апреля. Обычно, до 15 апреля отопление уже отключают.

Но эта дата может меняться, поскольку длительность отопительного сезона зависит температуры воздуха. Если среднесуточная температура от трех дней не опускается ниже, чем +8°C, то отопление можно отключать.

Кроме того, в Нафтогазе сообщили, что отопление в некоторых регионах могут отключить раньше из-за задолженности. Риск прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года существует для 52 производителей тепла.

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Нафтогаз предупредил, что должники должны заплатить более 392, 8 млн грн и обнародовал список областей, которые могут остаться без тепла раньше. К ним относятся:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская;

Луганская;

Николаевская;

Одесская,

Полтавская;

Ровенская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая.

Но, законом предусмотрены случаи, когда потребители могут не платить за коммуналку. Например, если вам включили тепло позже или раньше установленного срока или если были перерывы в подаче тепла, превышающие 12 часов в сутки один раз в месяц.

Кроме того, за отопление можно не платить, если фактическая температура в квартире не соответствует нормам.