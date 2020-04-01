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Комаровский рассказал, помогает ли лимон и сода от коронавируса

Лимон и сода не защитят человека от коронавируса.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

Между пользователями в сети активно пересылается “рецепт” борьбы с коронавирусом. В тексте говорится о том, что пить лимон с содой придумали в Израиле и спасли много людей.

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— Смешивайте и пейте как горячий чай каждый день. Действие лимона с горячей пищевой содой немедленно убивает вирус полностью и выводит его из организма. Эти два компонента подщелачивают иммунную систему, так как, когда наступает ночь, система становится кислой и уровень защиты снижается.

Вот почему народ Израиля расстроен этим вирусом. Каждый в Израиле ночью выпивает чашку горячей воды с лимоном и небольшим количеством пищевой соды, поскольку доказано, что это убивает вирус, — говорится в сообщении.

Комаровский отметил, что этому и подобным фейкам верить нельзя.

— Некоторые люди с фармакологической формой шизофрении пишут эти сказки, после чего они пересылаются, дескать, “народ Израиля уцелел…”, — сказал он.

Ранее Комаровский рассказал, что медицинские маски можно дезинфицировать в микроволновке. Врач дал совет, как правильно это делать.

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