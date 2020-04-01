Больше всего смертей от коронавируса среди больных диабетом – Ляшко

На сегодняшний день в статистику летальных случаев попадают все, диагностированные как коронавирус, заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Это не значит, что все 17 смертей — это следствие коронавирусной болезни. Рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть наступает по другим причинам, поэтому в ближайшее время на сайте Минздрава покажем подробную разбивку по каждому случаю, — уточнил он.

Однако, по его словам, сейчас наибольшее количество летальных случаев среди больных сахарным диабетом.

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Ранее Ляшко говорил, что больше всего больных Covid-19 среди людей 18-49 лет.

По состоянию на 10.00 1 апреля в Украине зафиксировали 669 случаев коронавируса — 120 за сутки, 17 человек умерли, 10 — вылечились.

Только в Монастырском районе Тернопольской области 32 медика заразились коронавирусом.