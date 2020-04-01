Нарезка с вырванным контекстом: брат Ермака прокомментировал пленки от Лероса

Брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис утверждает, что фрагменты видео, где он якобы “продает” госдолжности, являются вырванными из контекста, а он лиш осуществлял поиск интересных проектов и идей для государства как общественный деятель.

Об этом Денис Ермак написал на своей странице в Facebook.

— На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах. Я с самого начала деятельности рассказывал о своих принципах работы: нам важны именно проекты, а не люди, которые просто хотят занять должности. Но если проект уместен, выгодный для государства — я по закону направляю сам проект и резюме его автора в органы государственной власти, — написал он.

Денис Ермак отметил, что он и созданная с его участием общественная организация Украинское бюро национального развития руководствуются в этой деятельности законом Украины об обращении граждан.

— Понимая, что в нашей стране очень много умных, конструктивных людей, которые хотят и могут что-то изменить к лучшему, я придумал идею создания бюро, которое собирало бы идеи и предложения, выбирало бы лучшие и осуществляло адаптацию и всестороннюю проверку этих проектов, идей и предложений и подавало бы, согласно действующему законодательству, в органы государственной власти, — пояснил он.

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Брат Ермака отметил, что ему неизвестно, кто осуществлял эти видеозаписи.

— А очень жаль, потому что делать “нарезку” с вырванным контекстом — это уже проходили много-много людей, — написал он.

Напомним, украинский режиссер и народный депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака Денис якобы решает вопрос назначения людей на госдолжности.

В то же время Андрей Ермак заявил, что намерен обратиться в СБУ и ГБР.