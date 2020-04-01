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Факты / Lifestyle / Здоровье

Перекись водорода в нос от коронавируса: Комаровский объяснил, помогает ли капание

Перекись водорода в нос не защитит человека от коронавируса.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Забудьте вы это слово! Перекись водорода для капания в нос, в рот, в ухо, в половые органы вообще куда угодно – никакого отношения к этому не имеет, — сказал он.

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Комаровский призвал не верить в теории о чудодейственном свойстве перекиси и использовать ее по назначению, а именно: для дезинфекции, как добавку в санитайзеры или для остановки кровотечения.

— Если у вас есть контакт с инфекцией, то вы заболеете, сколько перекиси вы не закапаете себе в нос, — добавил он.

Ранее Комаровский рассказал, что думает о “рецепте” борьбы с коронавирусом с помощью лимона и соды, который активно распространяется среди пользователей сети.

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