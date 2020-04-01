Карантин в Украине продолжается уже несколько недель и не закончится как минимум до 24 апреля. Поэтому в этот период необходимо как можно лучше придерживаться домашнего режима.

Конечно, не все привыкли к тому, чтобы не ходить в кино, кафе, не встречаться с родными и друзьями, но сейчас этот шаг особенно необходим.

Сегодня у людей есть все средства, чтобы комфортно провести время дома и получать все необходимые товары.

Факты ICTV рассказывают, какими сервисами можно пользоваться во время пребывания на карантине.

Почему важно быть на карантине

Как можно дольше находиться дома особенно важно в этот период. Хотя смертность от коронавируса Covid-19 остается в пределах 3%, это не значит, что можно проявлять халатность к ограничительным мерам.

Несерьезное отношение жителей Италии уже привело к тому, что на 31 марта там наблюдалась смертность 10% от всех больных.

Да, общие цифры смертности все еще не такие большие, как, например, от рака. Однако нужно помнить, что наибольшие риски связаны с рядом других факторов.

Ученые еще мало что знают о новом коронавирусе, и сейчас нет точного способа его лечения. Неизвестно, как формируется иммунитет от болезни, и есть ли он вообще у жителей мира.

Кроме того, вирус может мутировать и принести большие проблемы для врачей и пациентов.

А крупная вспышка заболевания приведет к значительной нагрузке на систему здравоохранения. Даже США не выдерживают той нагрузки, которая есть сейчас.

Поэтому оставайтесь дома, ведь теперь могут доставить большинство необходимых для нормальной жизни товаров прямо к двери.

Где заказывать еду и продукты

Если на карантине вы не хотите выходить даже в магазин, или если вам необходимо часто покупать продукты, можете воспользоваться одним из сервисов доставки продуктов на дом, который функционирует в Украине.

Самым простым приложением для этого является Glovo. С его помощью можно получить товары из таких магазинов, как Ашан, Фуршет, Novus, Сильпо. Стоимость доставки составляет 60 грн.

В сети магазинов Metro также есть своя доставка продуктов. Но из-за большой загрузки не всегда есть возможность быстро получить продукты, поэтому лучше заказывать их заранее.

Стоимость доставки в Metro составляет 69-89 грн в зависимости от времени и даты.

Также заказать продукты можно с помощью сервиса Zakaz.ua. Здесь доступны такие магазины, как Фуршет, Мегамаркет, Ашан, Novus, Metro. Стоимость доставки варьируется в зависимости от магазина.

Например, если вы хотите заказать продукты в Мегамаркете, то придется заплатить минимум 69 грн за доставку.

Также для доставки товаров из магазинов и аптек сервис Kabanchik.ua запустил отдельное приложение. Стоимость за пешую доставку начинается от 70 грн, а если курьер на личном транспорте — от 90 грн.

Если вы хотите заказать готовую еду, то можно воспользоваться приложениями Glovo, Raketa, Uber Eats. Стоимость доставки здесь варьируется в зависимости от ресторана.

Многие заведения питания также работают на доставку, как и раньше. А кое-кто даже предлагает полностью бесконтактную доставку.

Как общаться с родными и друзьями

Карантин — не повод для того, чтобы ограничивать общение. На смартфон и ПК можно установить большое количество мессенджеров, которые позволят поддерживать контакт.

Одним из самых популярных мессенджеров сегодня является Telegram. Кроме текстовых сообщений, он также поддерживает возможность отправлять аудио- и видеосообщения.

Также может пригодиться мессенджер Viber. С его помощью можно не только отправлять текстовые сообщения, но и бесплатно осуществлять аудио- и видеозвонки при наличии интернета.

Еще одна популярная программа для общения — Skype. По функционалу она похожа на Viber, но лучше подходит, если большую часть времени вы проводите за компьютером.

Кроме того, приложение не требует установки на смартфон перед возможностью пользоваться им на ПК.

Для конференций по работе можно использовать программу Zoom, которая становится все более популярной во всем мире. Она проста в использовании и прекрасно подойдет, если вам нужно проводить большие видеоконференции.

Если провести конференцию нужно быстро, можно воспользоваться сервисом Linkchat. Его основной плюс заключается в том, что не нужно ничего устанавливать.

Достаточно зайти на сайт сервиса, зарегистрироваться, создать видеоконференцию и отправить приглашение.

Где получать образование

Для школьников карантин не должен препятствовать обучению. Поэтому с 6 апреля и до конца карантина в Украине будет работать проект Всеукраинская школа онлайн.

С понедельника по пятницу в 10.00 можно будет посмотреть видеоуроки на каналах:

5-й класс — Плюсплюс и 112 Украина;

6-й класс — ZOOM и NewsOne;

7-й класс — ZIK;

8-й класс — Индиго и УНИАН;

9-й класс — Рада и UA: Культура;

10-й класс — UA: Первый;

11-й класс — М1.

Все уроки также будут доступны на сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Также появилось расписание предметов для каждого класса по дням.

Однако для взрослых карантин также не является поводом для того, чтобы не подпитывать свой мозг новыми знаниями. Время, которое вы раньше тратили на поездку на работу, на карантине можно использовать для получения новых знаний.

В этом вам поможет Google Digital Workshop. На нем есть курсы, которые лучше подготовят вас в цифровую эпоху. А эти навыки особенно нужны при работе из дома.

Также для получения новых знаний можно использовать платформу Prometheus, на которой есть много бесплатных курсов. В частности, на платформе даже есть замечательный курс о коронавирусе, если вы хотите больше узнать о Covid-19.

Где покупать книги

Если свой досуг вы хотите проводить за книгами, то нужно помнить, что печатные версии сейчас достать несколько сложнее.

Однако в наше время можно без проблем купить электронную версию книги. Например, в магазине Google Play можно найти множество книг на любой вкус.

Читать их можно на смартфоне. Если же вы предпочитаете продукцию Apple, то для покупки книг можно использовать приложение Apple Books.

Их стоимость не сильно отличается от стоимости печатных аналогов.

Если же вам больше нравится чувствовать книгу в руках и листать ее страницы, то подготовьтесь к тому, что своего заказа придется подождать, ведь большинство магазинов отправляют их по почте.

Однако многие магазины и издательства предлагают скидки на товары.

Например, магазин Є книгарня предложил скидки до 60% на все книги с бесплатной доставкой Укрпочтой или курьером в областных центрах.

Издательство Рідна мова предлагает 10% скидки на все книги до конца карантина. Доставка будет осуществляться в отделение Новой почты. Если заказ будет превышать 500 грн, то доставка будет бесплатной.

Где смотреть фильмы и сериалы

Если для отдыха вы предпочитаете фильмы и сериалы, то с ними не должно возникнуть никаких проблем.

Хотя кинотеатры сейчас не работают, а большинство крупных компаний перенесли релизы своих лент, это не значит, что нельзя насладиться большим количеством проектов, которые уже вышли.

А некоторые сервисы, вроде Netflix, даже продолжают пополняться новинками.

Приложения и сайты для просмотра кино и сериалов доступны на всех возможных платформах — от смартфонов до Smart TV.

Среди украинцев популярностью пользуются следующие сервисы:

Megogo (97 грн за подписку с библиотекой фильмов, 197 грн — с сериалами от AMEDIATEKA);

Netflix (от €8 до €12 в зависимости от плана);

Amazon Prime Video (€6 за подписку).

Ни у одного из сервисов нет ограничений на количество контента, который можно просматривать в месяц, поэтому они станут прекрасным дополнением к карантину дома.

Каждый из них имеет свой набор оригинальных фильмов и сериалов, с которым лучше ознакомиться перед тем, как делать выбор.

Также нужно помнить, что отдельные премьеры фильмов на некоторых сервисах не входят в базовый тарифный план и продаются отдельно.

Какие хобби подходят для карантина

На время карантина о хобби на свежем воздухе придется забыть. Однако это не означает, что вы не сможете найти что-то, что поможет скоротать время.

Одним из таких хобби могут стать настольные игры. Они прекрасно подойдут, если на карантине в вашем доме находятся несколько человек.

Даже с обычной колодой карт можно найти большое количество игр.

Если же вы хотите чего-то более интересного, то можно заказать разнообразные настольные игры в онлайн-магазинах, большинство из которых сейчас работают только доставкой на Новую почту.

Можно найти как небольшие и более дешевые карточные игры, продолжительность которых составит всего несколько минут, так и крупные и более дорогие — с миниатюрами и игровым полем.

Кроме того, можно заниматься спортом дома. Не обязательно выходить на улицу, чтобы делать простые упражнения (приседания, отжимания и т. д.), чтобы держать себя в форме.

Если же вам “посчастливилось” оказаться на карантине в одиночестве, или настольные игры не так захватывают, то можете попробовать видеоигры. Сейчас достаточно интересные проекты доступны даже на смартфонах за невысокую цену.

Если у вас дома есть мощный ПК или PlayStation 4, Xbox One или Nintendo Switch, то вы можете “побаловать” себя более интересными и крупными проектами.

Да, это хобби может показаться несколько дорогим, но сегодня многие магазины устраивают распродажи и более старые проекты, в которые можно играть десятками часов, предлагают за 200-600 грн.

Особый плюс в том, что все платформы имеют цифровые магазины, поэтому вам не придется выходить из дома, чтобы приобрести желаемую видеоигру.

Также есть подписки, которые позволяют за небольшую цену получить доступ к библиотеке видеоигр на ограниченное время. Это прекрасно подойдет для тех, кто не хочет посвящать время вне карантина на такой досуг.

А для тех, кто и вовсе не хочет тратить деньги, есть условно бесплатные видеоигры, которые способны надолго привлечь ваше внимание.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что сегодня есть все условия, чтобы провести карантин с минимальной потребностью выходить из дома. Украине и всему миру нужно пережить этот период для того, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусом.

Нужно помнить, что все зависит только от нас.

Владислав Бомбела