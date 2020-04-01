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Факты / Украина

Пик эпидемии Covid-19 в Украине ожидается в середине апреля – Геращенко

Пик распространения коронавируса в Украине ожидается с середины апреля, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, власти должны продолжать ограничительные меры для того, чтобы остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии – когда один человек перед выявлением коронавируса успевает инфицировать 3-4 людей.

— Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля, — написал Геращенко в Facebook.

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В МВД отмечают важность тестирования и самоизоляции, так как некоторые граждане переносят Covid-19 “незаметно” — как обычную простуду.

Напомним, правительство Украины готовит проект Пасха дома. Рассматривается возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.

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