Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается на Пасху — ОП

На Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом говорилось во время ежедневного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

Для того, чтобы предотвратить распространение Covid-19, власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений.

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Отмечается, что пока что только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.

Также была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мер.

Напомним, 25 марта Зеленский сообщил, что правительство Украины готовит проект Пасха дома.

Также рассматривается возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.