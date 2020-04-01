Разумков подписал закон о соцвыплатах малообеспеченным на время карантина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил президенту закон №3275 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19).
Закон предусматривает продление выплат государственной помощи малообеспеченным категориям населения на период карантина в стране.
В частности, документ гарантирует продолжение выплат помощи малообеспеченным семьям, других видов государственной помощи, пенсии по инвалидности.
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Кроме того, закон №3275 предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации среди людей заболевания коронавирусной болезни.
Для работников социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома, предусматривается до 100% заработной платы.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать им финансовую помощь во время карантина.