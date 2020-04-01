Служба безопасности сообщила о визите к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу с целью вручения ему повестки и об открытии уголовного производства.

— Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, — отметили в СБУ.

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Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности, в ходе досудебного следствия Главное следственное управлением СБУ направило повестку Гео Леросу о его вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

— 1 апреля 2020 года с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.

Сейчас продолжается досудебное следствие в уголовном производстве.

Напомним, 29 марта Гео Лерос опубликовал в Facebook несколько видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос якобы назначении на государственные должности.

В то же время Андрей Ермак заявил, что намерен обратиться в СБУ и ГБР.