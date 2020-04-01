Еще у 3 врачей Луцкой больницы обнаружили коронавирус

У трех врачей Луцкой городской клинической больницы диагностировали коронавирус. Все они из того же отделения, в котором работают врач и 3 медсестры, у которых коронавирус подтвердился ранее.

Эту информацию подтвердила руководитель Волынского областного лабораторного центра Наталия Янко.

— Установлено еще трех носителей болезни. Это три врача отделения интенсивной терапии, — сообщила Янко.

Предварительно известно, что чувствуют они себя хорошо, видимых признаков болезни у врачей нет.

Читайте: У врача из Луцка после смерти обнаружили коронавирус

В целом среди работников луцкой больнице уже 8 больных коронавирусом.

По состоянию на 1 апреля в Украине всего обнаружили 794 случая коронавируса, из которых 20 — летальные. 13 пациентов уже выздоровели.

Источник: Волынские новости