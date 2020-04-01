Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины

Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун попросила у американского предпринимателя Илона Маска передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких.

— Меня зовут Уляна Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах.

У нас только 3,5 тыс. в отделениях интенсивной терапии, и у нас население 37 миллионов. Пожалуйста помогите нам, — говорится в сообщении.