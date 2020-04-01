Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины

Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун попросила у американского предпринимателя Илона Маска передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких.
— Меня зовут Уляна Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах.
У нас только 3,5 тыс. в отделениях интенсивной терапии, и у нас население 37 миллионов. Пожалуйста помогите нам, — говорится в сообщении.
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Напомним, 31 марата в Международный аэропорт Борисполь прибыл самолет из Китая, который доставил в Украину 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.