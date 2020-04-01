У 60% украинцев денег при потере работы не хватит и на месяц – соцопрос

У большей части украинцев в случае потери работы сбережений хватит меньше, чем на месяц.

Об этом заявили 60% респондентов в ходе опроса, проведенного социологической группой Рейтинг в конце марта.

— В то же время 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до двух месяцев, 7% — до трех месяцев, — говорится в отчете по результатам исследования.

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И только 6% опрошенных украинцев смогут продержаться без получения дохода полгода, 3% — имеют сбережения на год и более.

Социологическая группа Рейтинг проводила опрос двумя волнами: 25-27 марта и 28-30 марта.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Количество респондентов: 2 000 человек.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях карантина. В ходе опроса украинцы рассказали, что потеряли и чего боятся во время карантина.

Источник: Рейтинг