У 60% украинцев денег при потере работы не хватит и на месяц – соцопрос

У большей части украинцев в случае потери работы сбережений хватит меньше, чем на месяц.
Об этом заявили 60% респондентов в ходе опроса, проведенного социологической группой Рейтинг в конце марта.
— В то же время 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до двух месяцев, 7% — до трех месяцев, — говорится в отчете по результатам исследования.
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И только 6% опрошенных украинцев смогут продержаться без получения дохода полгода, 3% — имеют сбережения на год и более.
Социологическая группа Рейтинг проводила опрос двумя волнами: 25-27 марта и 28-30 марта.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Количество респондентов: 2 000 человек.
Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.
Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях карантина. В ходе опроса украинцы рассказали, что потеряли и чего боятся во время карантина.
Источник: Рейтинг