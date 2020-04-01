Коронавирус в Киеве: зафиксировано 25 случаев Covid-19

По состоянию на 12.00 1 апреля в Киеве зафиксировано 132 больных коронавирусом. За сутки подтверждено 25 новых случаев заражения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, 12 мужчин — от 23 до 71 года, 12 женщин — от 21 до 80 лет и один ребенок, которому немного больше года.

Из 25 больных госпитализированы 15 человек. Остальные 10 лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

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По его словам, половина киевлян, у которых за прошлые сутки подтвердился коронавирус, за границу не выезжали.

— Они были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город, — сказал мэр.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования Covid-19. Всего зафиксировано 17 смертей.

За сутки было зафиксировано 120 новых случаев заражения.

Также сообщается, что с начала эпидемии 10 человек вылечились от инфекции коронавируса.