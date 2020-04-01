В Ровенской области подтвердили еще 4 случая коронавируса

В Ровенской области зафиксировали 4 новых случая короновирусной инфекции.

Об этом рассказал председатель ОГА Виктор Коваль.

— По состоянию на 19.00 1 апреля на Ровенщине подтверждено 4 новых случая заболевания Covid-19, — сообщил он.

Это 41-летний житель Здолбуновщины, монах, который встречался с человеком, который приехал из Италии. Круг контактных лиц уже установлен.

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Еще трое связаны с больной из города Ровно — работницей библиотеки. Covid-19 обнаружили у ее мужа, сына и коллеги. Все они находятся на госпитализации в Ровенской ЦГБ.

Всего в области зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусом. 16 больных находятся в больницах: два в тяжелом состоянии, 14 — средней тяжести. Три случая летальные.