В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица

В Ивано-Франковске от коронавируса скончалась роженица.

Накануне у женщины зафиксировали высокую температуру. Результаты анализов с подтверждением Covid-19 пришли уже после ее смерти.

— … О женщине, которая умерла в роддоме. К сожалению, у нее подтвердили коронавирус. Сейчас в областном перинатальном центре определяются с тем, что делать дальше, — отметил мэр города Руслан Марцинкив.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По его словам, по состоянию на 1 апреля в Ивано-Франковской области подтвержден 41 случай коронавируса, из них три — летальные. 31 марта были подтверждены пять случаев, из них один летальный.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине 669 человек заразились коронавирусом, 17 украинцев скончались от вируса.

Источник: Руслан Марцинкив